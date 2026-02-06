UAが、2月18日にリリースするニューアルバム『NEWME』より、新曲「WAKEUP feat. MFS」を2月11日に先行配信することを発表した。

デビュー30周年という大きな節目を迎え、約10年ぶりとなるフルアルバム『NEWME』のリリースを目前に控えるUA。そのアルバムからの先行配信トラックとしてリリースされるのは、フィメールラッパー・MFSを迎えた「WAKEUP feat. MFS」だ。今回フィーチャリングで参加したMFSは、2022年にリリースされた楽曲「BOW」が、Spotifyバイラルチャートに国内外でランクインするなど、国境を越えて注目を集めていたという。そんな彼女の存在に注目していたUAからの熱いリクエストをきっかけに今回の共演が実現したとのことだ。

MFS

アルバム『NEWME』にはMFSのほか、2023年に逝去した坂本龍一によって書き下ろされた楽曲や、藤原さくらを迎えた楽曲、そしてUAの長男である俳優・村上虹郎が参加した新曲など、全11曲が収録されている。

また、本日よりApple Music、Spotifyにて、Pre-add / Pre-save&ライブラリ追加キャンペーンも実施。アルバムリリース前にライブラリへ予約追加を行うことで、アーティスト写真の別カットを使用したオリジナル壁紙がダウンロードできる。

オリジナル壁紙

◾️アルバム『NEWME』

2026年2月18日（水）リリース

購入：https://www.jvcmusic.co.jp/ua/Linkall/newme.html 通常盤 ▼Pre-add / Pre-save＆ライブラリ追加キャンペーン

https://www.toneden.io/v-dd/post/newme

期間：2026年2月6日から2026年3月31日 ◯通常盤（CDのみ）

品番：VICL-66070

価格：￥3,630（税込） ◯初回限定盤（CD＋Blu-ray）

品番：VIZL-2450

価格：￥8,500（税込） ◯VICTOR ONLINE STORE限定セット（CD＋Blu-ray＋限定Tシャツ）

品番：VOSF-15308

価格：￥12,000（税込） ＜CD収録曲＞

NEWME

Mood

Happy

ZOMBIE feat. 村上虹郎

まわるみらい feat. 藤原さくら

WAKEUP feat. MFS

GORILLAS are still very shy

変身

Tonic

ALK

Twilight Before Sunrise ＜Blu-ray収録曲＞＊初回限定盤のみ

01.HORIZON

02.お茶

03.微熱

04.リズム

05.スカートの砂

06.Mood

07.ALK

08.愛を露に

09.電話をするよ

10.TORO

11.雲がちぎれる時

12.数え足りない夜の足音

13.ミルクティー〜Love scene〜2人

14.AUWA〜TIDA

en1. Happy

en2. 情熱

en3. 甘い運命

en4. 太陽手に月は心の両手に ＜VICTOR ONLINE STORE限定セット詳細＞

30周年アニバーサリーを記念して、オリジナルデザインのTシャツを初回限定盤とセット販売。

サイズ：フリーサイズ（Lサイズ相当）＊身丈73cm/身幅55cm/肩幅50cm/袖丈 22cm

※素材の特性や生産の過程によって、表記サイズより誤差が生じます。あらかじめご了承ください。