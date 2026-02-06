櫻坂46・武元唯衣が卒業発表 井上梨名に続き、二期生から4人目
櫻坂46の武元唯衣が5日、自身のブログを通じて、14枚目シングル「The growing up train」の活動をもってグループを卒業することを発表した。
【写真】櫻坂46・井上梨名＆武元唯衣、“いのちゅけ”コンビにBuddies歓喜「泣いた」
武元は「14枚目シングルの活動をもちまして 櫻坂46を卒業します」と報告。昨年末までの活動を振り返り、「この約1年間のお仕事はどれも しっかり自分でカウントダウンしながら 大切に丁寧に一つずつ向き合うことができたと思います」とつづり、「今が一番楽しくて幸せです！」と現在の心境を明かした。
櫻坂46については「櫻坂46は物凄いグループです めちゃくちゃ強いです」と表現。その一方で、卒業を決断するまでの葛藤について、「そんな場所から離れるって 本当にいいの？って 櫻坂の強さを感じる度に 自問自答して。たくさん迷いました 迷う時間はとても苦しかったです」と率直な思いを明かしている。
それでも最終的には、「今は胸を張って 自信を持って 旅立つのは今なんだと言い切れます」と決意を語り、卒業までの期間については「櫻坂46というグループへ “恩返しをし切ること” これだけを誓って、過ごしていきます」とつづった。
最後は「どうか最後まで 応援よろしくお願いします！」と呼びかけている。
武元は、櫻坂46の前身・欅坂46の二期生として2018年11月に加入。二期生の卒業は、昨年12月に卒業した井上梨名に続き、4人目となる。
