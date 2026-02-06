「今年も豆まきしたから大吉」アンセル・エルゴート、節分の動画をシェア 第1子誕生のパートナーは日本人？
『ベイビー・ドライバー』や『ウエスト・サイド・ストーリー』、「ダイバージェント」シリーズで知られるアンセル・エルゴートが、節分に豆まきをする様子を収めた映像を公開。先月初めには、赤ちゃんを抱いて歩く姿がキャッチされ注目を集めたが、そのパートナーが日本人である可能性も浮上している。
【動画】「今年も豆まきしたから大吉」 日本語の掛け声や、豆を投げる女性も映り込むアンセルの節分動画
日本時間2月5日、アンセルは自身のインスタグラムを更新し、鬼に扮したアンセルが豆を投げられる様子を映した映像を公開。キャプションには日本語で「今年も豆まきしたから大吉」と添えられ、動画内では「鬼は外！ 福は内！」「怖い怖い」「すごい」という日本語の声が聞こえてくるほか、大笑いしながら豆を投げる女性の姿も映り込んでいる。
HBO Max制作のドラマシリーズ『TOKYO VICE』で主演を務めたアンセルは、撮影のため日本に長期滞在し、日本語を習得したことでも知られる。2023年にも豆まきの映像をインスタグラムにてシェアしており、「鬼は外」と日本語で声を掛ける女性の声や、年齢分の豆を食べながら、女性と日本語で会話する様子が映っていた。こうしたことから、日本人の恋人がいるのではないかとたびたびささやかれてきた。
また今年に入った現地時間1月13日には、ニューヨークで、生まれたばかりの赤ちゃんをベビーキャリアで抱きかかえ、パートナーと思しきアジア系女性と歩く姿をキャッチされ、第1子誕生が報じられたばかり。女性の両親と思われるアジア系の女性と男性も写真に撮られていた。
2023年の映像と比べても大きく“レベルアップ”した今回の豆まき動画には、「オスカーに値する鬼の演技」といったコメントのほか、日本語で「「かわいすぎる大吉おめでとう！笑」「良い年になりますように」「靴を脱いでお行儀の良い鬼だ笑」「すっかり日本人に染まってきてますね」などと反応が寄せられている。
引用：「アンセル・エルゴート」インスタグラム（＠ansel）
