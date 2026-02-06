デル・テクノロジーズは、Copilot+ PCに対応した最新製品「Dell XPS 14」、「Dell XPS 16」、「Dell 24 AIO」、「Dell 27 AIO」を発表しました。見どころは、ブランド刷新によって2025年に廃止されたXPSブランドが復活した点でしょう。

ブランドの復活は、多くのユーザーから意見や要望があったためとのこと。登場したラインアップは14インチディスプレイ搭載のDell XPS 14と、16インチディスプレイ搭載のDell XPS 16。

Dell XPS 14は携帯性を特徴としており、約1.36kg〜の重さ、約幅309.52×奥行き209.71×14.62〜mmとデル史上最薄のコンパクトさ、最大27時間持つバッテリー、削り出しのアルミや厚みのある外装素材による優れた耐久性をそなえています。

↑Dell XPS 14。

↑ディスプレイはスペック構成によって若干異なります。非光沢かつ500nitsの明るさでsRGBに100%準拠したディスプレイと、反射防止加工を施したうえに400nitsの明るさとDCI-P3 100%準拠を実現したディスプレイを用意。

スペックは最上位モデルだとインテル Core Ultra X7 プロセッサー 358H、32GBメモリー、512GB SSDで、ディスプレイはタッチ対応の2.8K有機ELを搭載しています。製品ページでの価格は422,500円（税込）です。

↑キーボードはファンクションキーを復活させたり、タッチパッドの境界を視覚からも判別できるようにラインを追加したりすることで、操作性を向上。

一方のDell XPS 16は、大画面とよりハイスペックなモデルを用意しているのが特徴。最上位モデルはインテル Core Ultra X7 プロセッサー 358H、32GBメモリー、1TB SSDの構成で、ディスプレイは3.2K解像度の有機ELを搭載しています。製品ページでの価格は454,000円（税込）。

↑Dell XPS 16。

なお、どちらも好評だそうで、現在は納品まで3か月かかるとしています。

Dell 24 AIOとDell 27 AIOは、デルとしては初めてCopilot+ PCに対応した一体型のデスクトップPCです。Dell 24 AIOは23インチのフルHDディスプレイモデルで、Dell 27 AIOは27インチのQHDディスプレイモデル。どちらも2月10日から予約受付を開始します。

↑Dell 24 AIO。

↑Dell 27 AIO。

