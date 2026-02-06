meiyoが、新プロジェクト・meiyo研究所の第1弾リリース「アイエナラエ feat. 詩羽」のMVを本日公開した。

MVは、meiyoの代表曲「なにやってもうまくいかない」を手掛けているイラストレーター・トキチアキが担当している。楽曲内の歌詞にある“私は私に愛されたい”というフレーズを起点にキャラクターの性格やストーリーが組み立てられていて、なにか“変わるきっかけ”の助走になって欲しいという想いが込められているという。

◆ ◆ ◆

◾️トキチアキ コメント

初めて楽曲を聴いたとき、とてもキラキラしていてワクワクしました。歌詞の中でも特に「私は私に愛されたい」というフレーズが本当に好きで、そこを起点にキャラクターの性格やストーリーを組み立てていきました。「自分を自分が愛してあげる」という行動は、自分はおそらくずっとできないままで、悩みを抱えて生きていくのだろう、と思っていたのですが、ふとした何かのタイミングで、その悩みの足枷は案外、突然簡単に外れたりするものなのかもしれません。この作品が、そんな“変わるきっかけ”への助走になれたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

「アイエナラエ feat. 詩羽」はひねくれつつもキャッチーなメロディーと、meiyoの愛する音楽へのリスペクトと自己愛が散りばめれた歌詞が光るPOPロックチューンに仕上がったとのこと。meiyoの敬愛するミュージシャン、元相対性理論/進行方向別通行区分・真部脩一（共同編曲）と西浦謙助、元赤い公園の藤本ひかりが参加している。

meiyo研究所とは、音楽家・meiyoがリスペクトするアーティストの方々とコラボレーションし、これまでにない化学変化を生み出していく場所。meiyo＝教授、として他の研究所の教授をゲストアーティストとして呼び、ともに研究し、実験し、生まれた音楽を世に発表していくものだという。

◾️＜meiyo FES（仮）＞ 2026年9月25日（金）東京キネマ倶楽部

OPEN 18:00 / START 19:00