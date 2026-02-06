阪神の沖縄・宜野座キャンプは６日、第２クールがスタートした。スポーツ報知評論家の掛布雅之氏は、内外野のリーダー２人の練習に取り組む姿に着目した。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

阪神の宜野座キャンプで印象的だったのは、内外野のリーダーの大山、近本の練習に取り組む姿勢だ。オフの契約更改で２億円プレーヤーが１０人も生まれると、チームが浮足立ってもおかしくないところ。だが、２人が自分のやるべきことを淡々とこなすことで、ナインに落ち着きを与えているように見えた。

ＯＢ会長として陣中見舞いに訪れ、近本とも短く話す機会があった。「状態はいいです」の言葉通り、フリー打撃では、ショートの頭の上を越すような打球を多く放っていた。大山もいい表情をしていた。昨年の日本シリーズは１８打数１安打と苦しみ、期する思いもあるはず。昨季は１３本塁打に終わったが、２２年以来の２０発以上にトライして、佐藤、森下と打点王を争うぐらいの気持ちでやってほしい。

開幕前のメディアの報道は自然とＷＢＣ日本代表の森下、佐藤が中心となる。だが、彼らが今シーズンも打線の中軸として働くためにも、１番・近本、５番・大山がしっかり機能しないといけない。近本と大山の今年３２歳となるコンビが成績を残せないようだと、球団初の連覇も暗雲が漂うことになる。（掛布 雅之）