日本ハムの新庄剛志監督が６日、第２クール初日を終え２人の選手を絶賛した。

まず野手で評価したのが、二塁挑戦を指示したばかりの野村。本格始動初日に、早出で二塁特守を受けた姿を「志願の朝練から最後残ってね。志願して、朝受けたいっていうところがいいじゃないですか。時間がない、キャンプ、オープン戦でつかみ取るためには早速行動するというところが、徐々にじゃなく」とたたえた。

ただ、挑戦初日とあって「本人にも言ったんですけど、そこまでセカンドになりますよという守備はしなくてもいい。ファーストの野村くん、ものすごく軽く流れるように投げる。そのポジションがちょっとずれただけ。イメージの問題って大事。セカンドになったらカクカクカクってしてしまうから」と硬さを指摘。それでも、７日に予定される１軍初の紅白戦では二塁起用を明言した。

絶賛したもう１人は、ブルペンでのピッチングを見守った細野。やや腕を下げた新フォームに挑戦中で「細野くん、よかったね。パッと２球見た瞬間に『あれ、腕下がってね？』って思って。でもあの下がり方で、左バッターのインコースに食い込むようなシュート回転の、えぐるボールの質に変化している」と評価した。

しかし、細野にも気になる点を指摘。「ちょっと気になったのは、フォークのときに（腕の位置が）ちょっと上がるんですよ。落とすために。そこはちょっと見やすいかな、フォークかもって。バッターからしたら」。バッター目線から見たファームの癖を明かし、さらなる進化へつなげていく。