断然「グレー」がおしゃれ見え！【niko and ...】40・50代がこなれる「フーディベスト」

一点投入でおしゃれを底上げできそうなグレーのフーディベストを【niko and ...（ニコアンド）】で発見。ミドル世代のカジュアルな着こなしに取り入れやすく、さまざまなレイヤードコーデを楽しめそうです。おしゃれスタッフさんのこなれた着こなしを紹介するので、ぜひ参考にしてみて。

デイリー使いしやすいカジュアルなフーディベスト

【niko and ...】「ZIPニットフーディベスト」\4,800（税込・セール価格）

「チクチク感が少なく、柔らかで快適な着心地」（公式サイトより）のベスト。上品なグレーで着回しやすく、大人コーデにもなじみそうです。袖ぐりが広めで、オーバーサイズのシャツなどに重ねやすいのも嬉しいポイント。ダブルジップ仕様になっており、シルエットのアレンジも楽しめそう。ピンクのストライプシャツにレイヤードすれば、春を先取りしたフレッシュなコーデに。

シンプルな上下に組み合わせるだけでおしゃれ度アップ

Tシャツとスカートのシンプルコーデにベストを合わせれば、一気におしゃれ度がアップ。ボリューミーなスカートとの組み合わせなので、ジップの上げ下げを工夫してバランスを調整すれば、抜け感のある着こなしを楽しめます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M