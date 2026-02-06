◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（６日、イタリア・ミラノ）

【ミラノ（イタリア）６日＝富張萌黄】フィギュアスケートが団体からスタート。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、五輪初出場の「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組は６８・６４点で８位だった。ライバルの米国のマディソン・チョック、エバン・ベーツ組が９１・０６点でトップだった。

冒頭のビートに乗せて会場からは大きな手拍子が送られた。息の合ったツイズル、後半のローテショナルリフトなどで観客を盛り上げた。目標としていた７０点には届かなかったが、森田は「自分たちの練習してきたことがちゃんと出し切れた大会。あしたのフリーダンス（ＦＤ）につなげたい」と演技後は笑顔でリンクを後にした。

団体日本勢トップバッターとして迎えた初の五輪。初の金メダルへ責任感も伴う重要な役割だったが、吉田は「楽しさ１００％で滑れた」と満面の笑顔を見せた。団体主将を務める森田は「楽しさ９０％、責任１０％。でも、どの試合でもそういう感じなので、いつも通り」と大舞台に緊張することなく、うたまさらしいスピード感のある演技でＲＤを終えた。

リンク脇では坂本花織（シスメックス）、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）ら選手、コーチが見守った。「うたな」「まさや」と手作りのうちわに、６分間練習から「頑張れ！」と声援が飛び、吉田は「すごい楽しい気持ちで、最初から最後まで滑りきることができた」と応援をパワーに変えた。

◆吉田 唄菜（よしだ・うたな）２００３年９月６日生まれ、岡山県出身、２２歳。２３年６月に森田と組んで３季目。昨季は冬季アジア大会優勝、初出場の世界選手権２２位。キャシー・リードさんや五輪金メダリストのスコット・モイヤーさん（カナダ）に師事。Ｎ高出。木下アカデミー。１５４センチ。

◆森田 真沙也（もりた・まさや） ２００３年１１月１６日、京都府出身、２２歳。中学でアイスダンスを始め、一度離れたが再挑戦。京都両洋高出、同大４年。木下アカデミー。１６５センチ。

◇団体戦の大会方式 男女シングル、ペア、アイスダンスの４種目中３種目以上の出場枠を持つ国と地域で、国際スケート連盟の各種目ランク合計上位１０チームが参加。予選と決勝で選手を交代できる。ショートプログラム（ＳＰ）、リズムダンス（ＲＤ）で１位から１０位までに１０〜１点が与えられ、４種目の合計上位５チームがフリーの決勝へ。同じく１〜５位までに１０〜６点が与えられ、予選と決勝の合計で順位が決定する。