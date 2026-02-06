荒谷翔大が、2026年第一弾シングル「東京」を2月13日に配信リリースすることを発表した。

作品リリースに先行して本日ティザー映像の公開された。MVの公開は、リリース日同日21時となる。今作のMVには、俳優・夏子が出演しているとのことだ。なお、今作のジャケットも野元喬文が担当している。

◾️ライブ情報 2026年

2月7日（土）東京・青山WALL&WALL ＜ザ・おめでたズ × 荒谷翔大＞

2月15日（日）愛媛県県民文化会館 サブホール＜土岐麻子×荒谷翔大 スペシャルツーマンコンサート quiet music revue in EHIME＞【solo set】

3月17日（火）、20日（金）東京・新宿シアタートップス＜【舞台】「こころ」季節と朗読 byライブナタリー＞

3月21日（土）愛知＜IMAIKE GO NOW 2026＞

3月31日（火）愛媛・木と樹＜荒谷翔大 弾き語りワンマンライブ＞【solo set】

4月11日（土）神奈川・BLUE Enoshima＜“With the New Era”『No.8』Vol.5＞【solo set】

4月18日（土）大阪・KANPAI PARADE【solo set】