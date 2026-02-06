パルマは鈴木彩艶がトレーニング復帰したことを伝えた

昨年11月に負傷したイタリア1部パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶が、トレーニングに復帰したことをクラブが公式Xを通じて伝えている。

公開された画像では、GKグローブを付けた鈴木は両手でボールを扱っており、復帰に近づいていることを感じさせる。

鈴木は昨年11月に行われたACミランとの試合中に左手を負傷し、手術を受けてリハビリを行ってきた。約2か月が経った先月、日本でのリハビリを終えてイタリアに戻り、チームに合流していたが、クラブは2月6日に「ザイオンがトレーニングに復帰」と発表。負傷から約3か月が過ぎ、ようやく本格的な練習が再開できたようだ。

ファンからも「キター」「待ってたよー！ 日本の守護神！」「はっや！ バケモンやん」「待ってたぞー」「W杯は頼んだぞ」「彩艶も復帰か。よかった」と、喜ぶ声が寄せられた。

多くの負傷者が出ている日本代表だが、ここに来てオランダ1部アヤックスでDF冨安健洋が実戦復帰を果たし、MF鎌田大地も復帰に近づいていると報じられている。日本代表の正GKとしてゴールを守ってきた鈴木の復帰も、北中米ワールドカップが近づいてくるなかで、大きな朗報だ。（FOOTBALL ZONE編集部）