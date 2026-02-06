■ミラノ・コルティナオリンピック™ フィギュアスケート団体（日本時間6日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個

ミラノ・コルティナ五輪が開幕し、大会初日にフィギュアスケート団体がスタート。最初の種目であるアイスダンスのリズムダンスが行われ、日本は“うたまさ”こと吉田唄菜（22）・森田真沙也（22）組（木下アカデミー）が出場し、68.64点の8位で3ポイントを獲得した。

北京五輪団体金メダルのアメリカは、世界選手権3連覇中のマディソン・チョック（33）／エバン・ベイツ（36）組が91.06点の首位で10ポイントを手にした。

14年のソチ五輪から採用されたフィギュア団体は10チームで争われ、アメリカ、日本、イタリア、カナダ、ジョージア、フランス、イギリス、韓国、中国、ポーランドが出場。アイスダンス、ペア、男子シングル、女子シングルでそれぞれ獲得したポイント（1位10点、2位9点、3位8点・・・）で順位が決まる。

予選のリズムダンス（RD）、ショート（ペア、男女シングル）を終えた時点の合計点で上位5チームが決勝のフリーに進める。決勝では予選の得点も持ち越され、予選＋決勝の合計点で最終的な順位が決まる。

先陣を切った吉田と森田は初めての五輪の舞台。テンポの早いダンスミュージックに合わせ、息の合ったツイズル（片足のターン）、ローテーショナルリフトで観客を沸かせ堂々と滑り切った。吉田は「小さなミスは少しずつあったんですけれども、最初から最後まで楽しめたので今日の演技としては良かった」と五輪での初演技を振り返った。団体キャプテンでもある森田は、「目標としていた点数には届かなかったんですけど、もう本当に日本が一番だぞっていうふうに盛り上げたい」と次のりくりゅうペア、女子の坂本にエールを送った。

前回銀メダルを獲得した日本は、次のペアで三浦璃来（24）、木原龍一（33）のりくりゅう組（木下グループ）が演技。女子シングルは坂本花織（25・シスメックス）、男子シングルは鍵山優真（22・オリエンタルバイオ/中京大）が登場し、メダリスト達がいよいよミラノ五輪のリンクで羽ばたく。

【フィギュア団体 アイスダンス（RD）終了時点】

1）アメリカ 計10ポイント

2）フランス 計9ポイント

3）イギリス 計8ポイント

4）カナダ 計7ポイント

5）イタリア 計6ポイント

6）ジョージア 計5ポイント

7）韓国 計4ポイント

8）日本 計3ポイント

9）中国 計2ポイント

10）ポーランド 計1ポイント