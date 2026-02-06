与田祐希、“姉”との2ショットに反響「美人姉妹！」「だ、大女優と、、すごい」
元乃木坂46メンバーで俳優の与田祐希（25）が6日、自身のインスタグラムを更新。TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）で共演する俳優・戸田恵梨香とのオフショットを公開した。
【写真あり】“姉”との密着2ショットを公開した与田祐希
同作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自身の潔白を証明するため、警視庁捜査一課の刑事・儀堂歩の顔と立場に“リブート”し、真実を追い続けるエクストリームファミリーサスペンス。
与田が演じる幸後綾香は、難病を抱え長期入院中。戸田が演じる姉・一香は「妹を救いたい」という強い思いから、定期的に病室を訪れ、献身的にサポートをしている。謎に包まれた一香が、唯一心を許せる相手だ。
インスタグラムで与田は「#日曜劇場リブート」のハッシュタグとともに「お姉ちゃんと◆（◆＝カメラの絵文字）とつづり、戸田との2ショットのほか、病院でのシーンのオフショットを投稿した。
この投稿にSNSでは「素敵すぎるツーショット」「幸後姉妹かわいすぎるよ〜」「幸後姉妹尊いです！」「美人姉妹！」「だ、大女優と、、すごい」などの声が寄せられていた。
