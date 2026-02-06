¡Ú À÷Ã«½ÓÇ· ¡Û°¦¼Ö¥Ð¥¤¥¯¡ÖGB350¡×¤Ç¡ÖÆâË¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¡¡¤´ÅöÃÏ¥«¥Õ¥§Ç¤ÈÏÂ¤ß¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
ÉñÂæ¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¤ÎÄá´Ý¹ñ±ÊÌò¤äMANKAI STAGE¡ØA3!¡Ù¤Î±¬ÌÚÀé·ÊÌò¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ÷Ã«½ÓÇ·¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç°¦¼Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À÷Ã«¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀéÍÕ¸©¤ÎÆâË¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÉÙÄÅÌ¨¤ÎÀèÃ¼¤Ë¤¢¤ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¡ÖÌÀ¼£É´Ç¯µÇ°Å¸Ë¾Åã¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÐÊ¤à°¦¼Ö¡ÖGB350¡×¤òÅê¹Æ¡£
¡ÖÉÙÄÅÌ¨¤äÅõäÆºäÂç»Õ¤Ê¤É¡¢ÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÄÌ¤ê¡¢À÷Ã«¤µ¤ó¤ÏÅõäÆºäÂç»Õ¤ÎÀÚÄÌ¤·¥È¥ó¥Í¥ë¤ËGB350¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤òÎ©¤Æ¤ÆÃó¼Ö¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¸Ù¤¬¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥º¤Î1¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2ËçÌÜ¤ËÅê¹Æ¡£
3ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡ÖÅõäÆºäÂç»Õ¤ÎÎÙ¤ê¤Î¥«¥Õ¥§¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Å¹Àè¤Ë¤Ï¹Ôµ·ÎÉ¤¯Ç¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£4ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¤¬É¨¤Î¾å¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃã¡¼¤¯¤ó¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À÷Ã«¤µ¤ó¤È´ÇÈÄÇ¤ÎÏÂ¤ß¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¿Í¥ª¡¼¥é¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡ÖÇ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÎÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ï¿ÍÀ¸¤Î·Ê¿§¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥ª¥Õ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Æ°Â¿´¡×¤Ê¤É¡¢¿Æ¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û