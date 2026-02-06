『ポケモン』さらなる強さを求める…第127話あらすじ＆場面カット解禁
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第127話「大特訓！それぞれの想い」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】めっちゃ主人公顔のリコちゃん！ライバルとバトル 公開された場面カット
2月13日放送の第127話は、ラクリウムを消滅させるため、さらに強くなることを決意したリコたち。ネモたちだけでなく、パルデア四天王・ハッサクもバトル特訓に協力してくれることに。
リコVSアン、ロイVSネモ、ドットVSボタン、ウルトVSハッサク。更なる強さを目指して、全力・真剣の大特訓がスタートする。
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■第127話あらすじ
ラクリウムを消滅させるため、さらに強くなることを決意したリコたち。ネモたちだけでなく、パルデア四天王・ハッサクもバトル特訓に協力してくれることに！リコVSアン、ロイVSネモ、ドットVSボタン、ウルトVSハッサク。更なる強さを目指して、全力・真剣の大特訓スタート！！
