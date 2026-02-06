「KDDI」は、子会社で架空取引があり、売上高が2460億円あまり過大計上されていたおそれがあると発表しました。

KDDI 松田浩路 社長

「多大なるご迷惑とご心配をおかけして、心よりお詫び申し上げます」

過大計上があったのは、KDDIの子会社「ビッグローブ」とその子会社の「ジー・プラン」です。

広告主が実在しないにもかかわらず広告代理業の架空取引を行っていて、売上げ高を累計でおよそ2460億円過大に計上していた可能性があるということです。

また、手数料の名目で、およそ330億円が外部に流出したおそれがあるということです。

KDDIは外部弁護士らによる特別調査委員会を先月設置していて、3月末までに調査報告書を受け取る方針です。

これに伴い、KDDIはきょう予定していたグループ全体の決算発表を見送っています。