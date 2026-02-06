体調不良で仕事中に何度も倒れ、長く続かない職場を転々としてきた31歳のブラマジ田中さん。そんな彼女がフィットネスジムでのある出来事をきっかけに人生を大きく変え、虚弱体質から“超ムチムチボディ”へと変身を遂げた。

「日本一のお尻」を目指して超ムキムキになった現在の姿とは？（写真：本人SNSより）

マッチョ系インフルエンサーとして活躍する彼女の著書『一番好きな自分になろう』（幻冬舎）のダイジェスト版から、その変身のきっかけに迫る。

同僚の「こういうお尻になってくれ」で人生が変わった

「強く見られたい」という気持ちを幼い頃から持っていたというブラマジ田中さん。しかし、体質は弱く、特に胃腸の不調で何度も職場を去ることになった。「基本的に胃腸が弱くて、ストレスも全部胃に来て、動けないくらい痛くなるんです」と語る彼女は、医療事務の仕事中にも倒れてしまい、1年も経たずに退職。

そして24歳の時、知り合いの紹介で働き始めたフィットネスジムで運命の出会いが待っていた。ジムのスタッフA君が、「こういう体を目指してみたら」と「日本一の美尻」と言われるアミンカレダさんの写真を何度も見せてきたのだ。

「こういうお尻になってくれ」と言われ続けた彼女は、「やったるか」という気持ちでお尻のトレーニングを始めることに。当初は「ちゃんとキュッと上がってるお尻になりたいな」という程度の気持ちだったという。

幼い頃から「何一つ継続できない子」だったという彼女が、この「やったるか」の精神でどこまで変身を遂げたのか。たまたま働き始めたフィットネスジムと、同僚の少し怪しいお願いが、彼女の人生を大きく変えるきっかけとなった。

