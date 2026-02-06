「消費税」減税・廃止どうなるのか？

【写真を見る】テイクアウトと店内飲食の商品 マクドナルドは同価格 もしも“食料品の消費税”0％になったら… 勝手にシミュレーション

まずは、食料品の消費税が0％になると、スーパー・コンビニなどの食料品は「8%→0%」、テイクアウトも「8%→0%」、レストランなどの外食は「10%のまま」となります。

では、「0%」と「非課税」はどう違うのか？

名城大学の伊川正樹教授によると「食品消費税0%なら仕入れの時に負担した食品以外の消費税分が国から戻ってくるが、非課税なら戻らない」とのことです。

仕入れのときに負担した食品以外の消費税、例えば輸送費や光熱費などの消費税分が、0％なら消費税還付として戻ってきますが、非課税なら戻りません。

レストランなどの価格はどうなる？

もし0％になったら、外食産業への影響はどうなるのか？



伊川教授よると、「価格決定は事業者の自由なので絶対とは言えないが、食料品やテイクアウトの価格が下がり、外食との価格差が開く可能性が高い」とのことです。



外食は10%のままなので、外食産業は価格競争で影響が出るかもしれません。

テイクアウトと店内飲食 同じ価格で販売する企業も

世の中には、「テイクアウトの商品」と「店内飲食の商品」、どちらも同じ価格で扱っている企業もあります。



身近なところでいくと、マクドナルドが同じ価格で販売していますが、なぜ同じにしているのかを広報に聞いたところ、「お客様の分かりやすさと利便性を重視しているから」とのことでした。



まさに価格決定は、事業者の自由なんです。

レシートの内訳はどうなっているのか？

それでは、マクドナルドの実際のレシートを見てみましょう。



■テイクアウト

ソーセージマフィンコンビ：280円

内消費税：20円

合計：280円



■店内飲食

ソーセージマフィンコンビ：280円

内消費税：25円

合計：280円



消費税のところが、テイクアウトは8%なので20円、店内飲食は10％なので25円となっていますが、販売価格は同じです。

食品消費税ゼロになったら…価格設定どうなる？

食品消費税が0％になったらどうするのか？マクドナルドの価格でシミュレーションをしてみました。



■テイクアウト

現在：280円→260円（食品消費税０％）



■店内飲食

現在：280円→280円（消費税10％）



現在はどちらも280円ですが、テイクアウトが20円安くなり、店内飲食は280円のまま。現在と同様に店内飲食も同額の260円にしてしまうと、単純に１セットあたり20円売り上げが落ちてしまうことに。間を取って270円はどうかな？とも思いますが、0％になったのに「テイクアウトがそんなに安くなってない！」と批判が来るかもしれません。



今後の価格設定について広報に聞いたところ、「決定している事項はございません。国会の議論を注視します」とのことでした。

消費税の減税・廃止「何を選択するかの見極めが大事」

今回の衆議院選挙、有権者は何を見極めるべきなのか？



（伊川教授）

「どれだけ税を負担して、どれだけの給付を受けるか。有権者の選択になってくる。消費税を減税し恒久的に続けていくとなれば、他の財源を探さないといけない。あるいは今のような様々な支援、福祉、高等教育無償化などを諦めて、その分税の負担を減らすとか、そこの選択になってくる。多少税を負担してでも給付を受けたいと考えるのか、給付は減らし自分の税負担を減らして手取りを増やした方がいいのか。そこの見極め・判断になる」



衆議院選挙投開票日は、2月8日日曜日です。