お笑い芸人の小島よしお（45）、三輪記子弁護士（49）が6日、ABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に生出演。生成AIのフェイク情報に危機感を示した。

今回の衆院選では、誰でも簡単に作ることができることもあって、生成AIで作られた写真や動画がSNSに出回っている。技術が急激に向上し、クオリティーが向上。本物かウソかの見分けも付きにくくなっている。今後さらにAIがアップデートを繰り返し、多くの人々がフェイク動画を見抜けなくなる可能性も危惧される。

小島は「恐ろしいですよね。私たち見る側が改めないといけない。簡単に取りにいった情報とか便利なものの裏側に危険があるなと感じている。取りたい情報は、苦労して取りにいったものじゃないと信用できないという風になっていくんじゃないか」と危機感を示した。

三輪弁護士も「偽情報っていうのが何が問題かというと、民主主義の破壊なんですよね。民主主義って、正しい事実をみんなで知った上で議論しようなのに、正しい事実という前提を壊しているから、民主主義を壊す行為に加担しないようにしたい」と指摘していた。