赤ちゃんが「子犬と出会った」結果、優しく触れあって…お互いが見せた「はじめましてのご挨拶」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で331万回再生を突破し、「可愛すぎてため息」「最強の組み合わせ」といったコメントが寄せられています。

初めての出会い

TikTokアカウント「m620866」に投稿されたのは、小さな赤ちゃんとカニンヘンダックスフンドの子犬「シンバ」が初めて出会った時の様子。

匂いをクンクンと嗅いで、赤ちゃんに興味津々のシンバ。赤ちゃんの手をぺろぺろ舐めて、「初めまして」とご挨拶をしているようです。

そっと手を伸ばして

手を舐められるのを、赤ちゃんは微笑みながら見ています。しばらくするとシンバは匂いチェックの続きを始めますが、赤ちゃんは優しく受け入れてあげています。

シンバの赤ちゃんの匂いチェックは、足の裏まで網羅する念入りなもの。そんなシンバに触れようと、赤ちゃんはそーっとシンバに手を伸ばします。

優しくご挨拶

赤ちゃんはそっとシンバに触れてみます。その手つきはとっても優しく、赤ちゃんの思いやりが滲み出ています。触れられると、シンバはもう一度赤ちゃんに近づいたんだとか。

その後、シンバはすぐにどこかへ行ってしまいますが、初めての出会いでお互い思いやりにあふれた「ご挨拶」を見せてくれた2人。きっと、すぐに仲良くなれるに違いありません。

投稿には「可愛すぎてため息」「最強の組み合わせ」「感動した」「可愛いの大渋滞」「癒される…」「触り方優しいね」といったコメントが寄せられています。

赤ちゃんとシンバの可愛さあふれる日常は、TikTokアカウント「m620866」でチェックすることができます。

