赤ちゃんが『子犬と出会った』結果→優しく触れあって…お互いが見せた『はじめましてのご挨拶』が331万再生「感動した」「可愛すぎてため息」
赤ちゃんが「子犬と出会った」結果、優しく触れあって…お互いが見せた「はじめましてのご挨拶」が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で331万回再生を突破し、「可愛すぎてため息」「最強の組み合わせ」といったコメントが寄せられています。
【動画：赤ちゃんが『子犬と出会った』結果→優しく触れあって…お互いが見せた『はじめましてのご挨拶』】
初めての出会い
TikTokアカウント「m620866」に投稿されたのは、小さな赤ちゃんとカニンヘンダックスフンドの子犬「シンバ」が初めて出会った時の様子。
匂いをクンクンと嗅いで、赤ちゃんに興味津々のシンバ。赤ちゃんの手をぺろぺろ舐めて、「初めまして」とご挨拶をしているようです。
そっと手を伸ばして
手を舐められるのを、赤ちゃんは微笑みながら見ています。しばらくするとシンバは匂いチェックの続きを始めますが、赤ちゃんは優しく受け入れてあげています。
シンバの赤ちゃんの匂いチェックは、足の裏まで網羅する念入りなもの。そんなシンバに触れようと、赤ちゃんはそーっとシンバに手を伸ばします。
優しくご挨拶
赤ちゃんはそっとシンバに触れてみます。その手つきはとっても優しく、赤ちゃんの思いやりが滲み出ています。触れられると、シンバはもう一度赤ちゃんに近づいたんだとか。
その後、シンバはすぐにどこかへ行ってしまいますが、初めての出会いでお互い思いやりにあふれた「ご挨拶」を見せてくれた2人。きっと、すぐに仲良くなれるに違いありません。
投稿には「可愛すぎてため息」「最強の組み合わせ」「感動した」「可愛いの大渋滞」「癒される…」「触り方優しいね」といったコメントが寄せられています。
赤ちゃんとシンバの可愛さあふれる日常は、TikTokアカウント「m620866」でチェックすることができます。
写真・動画提供：TikTokアカウント「m620866」さま
執筆：nagai
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。