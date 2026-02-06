2025年の農水物・食品の輸出額 1兆7000億円、12.8％増 13年連続で過去最高更新

2025年の農林水産物・食品の輸出実績は、前年比12.8％増の1兆7005億円（同1934億円増）だった。2020年に掲げた25年目標の2兆円には届かなかったが、主要輸出先国・地域のすべてで前年を上回り、13年連続で過去最高を更新した。

輸出額の内訳は、農産物1兆1008億円（12.1％増）、林産物735億円（10.1％増）、水産物4231億円（17.2％増）、少額貨物1031億円（5.3％増）。

国・地域別では、米国2762億円（前年比13.7％増、構成比17.3％）、香港2228億円（0.8％増、13.9％）、台湾1812億円（6.4％増、11.3％）、中国1799億円（7％増、11.3％）、韓国1094億円（20％増、6.8％）の順となった。

米国向けは4月に関税措置が導入されたものの、緑茶や牛肉に対する旺盛な需要を背景に好調。日本産水産物の輸入規制の影響が残る中国向けも7％増と伸長した。国別では米国、台湾、韓国などが過去最高を更新した。

品目別では、緑茶（720億円、98.2％増）、ホタテ貝（905億円、30.4％増）、ぶり（527億円、27.4％増）、牛肉（731億円、12.8％増）、ウイスキー（489億円、12.2％増）などが伸長。緑茶は健康志向や日本食への関心の高まりを背景に、欧米・ASEAN向けを中心に抹茶を含む粉末状茶が増加した。

加工食品の輸出額は5725億円（7.2％増）。清涼飲料水（604億円、5.2％増）、菓子（米菓除く373億円、8.8％増）、ソース混合調味料（721億円、7.8％増）、日本酒（458億円、5.6％増）など全般的に好調だった。