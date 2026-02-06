今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年2月7日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


運気は低迷。だからといって力を抜くと最悪の状況に……。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


その場にいない人のうわさ話は禁物。危険を招いてしまうかも。

10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


迷いがち。決断できないときは、妥協せずに判断を保留して。

9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


今日出会う人には要注意。あなたをだます人物が混ざっているかも。

8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


やる気はあるのに空回り……。深呼吸して平常心を維持しよう。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


あなたを取り巻く環境が急変。付いていくのに四苦八苦しそう。

6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


ショッピング運が絶好調。欲しかったものを格安でゲット！

5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


インスピレーションがさえる日。メモっておくと役立つかも。

4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


希望がかなう暗示。障害があっても諦めないことが肝心！

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


誰ともうまくやっていける日。自分から積極的に誘ってみて。

2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


いばった態度にさえ注意すれば、万事思い通りになる吉日。

1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


ストレートな態度がツキを呼ぶ。正々堂々と自己主張を！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)