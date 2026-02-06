2026年2月7日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
運気は低迷。だからといって力を抜くと最悪の状況に……。
その場にいない人のうわさ話は禁物。危険を招いてしまうかも。
迷いがち。決断できないときは、妥協せずに判断を保留して。
今日出会う人には要注意。あなたをだます人物が混ざっているかも。
やる気はあるのに空回り……。深呼吸して平常心を維持しよう。
あなたを取り巻く環境が急変。付いていくのに四苦八苦しそう。
ショッピング運が絶好調。欲しかったものを格安でゲット！
インスピレーションがさえる日。メモっておくと役立つかも。
希望がかなう暗示。障害があっても諦めないことが肝心！
誰ともうまくやっていける日。自分から積極的に誘ってみて。
いばった態度にさえ注意すれば、万事思い通りになる吉日。
ストレートな態度がツキを呼ぶ。正々堂々と自己主張を！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
運気は低迷。だからといって力を抜くと最悪の状況に……。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
その場にいない人のうわさ話は禁物。危険を招いてしまうかも。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
迷いがち。決断できないときは、妥協せずに判断を保留して。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
今日出会う人には要注意。あなたをだます人物が混ざっているかも。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
やる気はあるのに空回り……。深呼吸して平常心を維持しよう。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
あなたを取り巻く環境が急変。付いていくのに四苦八苦しそう。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ショッピング運が絶好調。欲しかったものを格安でゲット！
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
インスピレーションがさえる日。メモっておくと役立つかも。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
希望がかなう暗示。障害があっても諦めないことが肝心！
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
誰ともうまくやっていける日。自分から積極的に誘ってみて。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
いばった態度にさえ注意すれば、万事思い通りになる吉日。
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
ストレートな態度がツキを呼ぶ。正々堂々と自己主張を！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)