タレントで漫画家の浜田ブリトニーさんは2月5日、自身のInstagramを更新。成長した娘と息子との家族ショットを披露しました。（サムネイル画像出典：浜田ブリトニーさん公式Instagramより）

写真拡大

タレントで漫画家の浜田ブリトニーさんは2月5日、自身のInstagramを更新。娘と息子とのスリーショットを公開しました。

【写真】浜田ブリトニーの成長した娘＆息子

「今の自分に、優しい言葉をかけるとしたら？」

浜田さんは「本田健さんの　#ハッピーライティングマラソン　参加してみたよ」とつづり、4枚の写真を投稿。娘と息子とのスリーショットです。2人とも大きく成長していますが、無邪気に見せる個性的なポーズがとてもかわいらしいです。

浜田さんは「今週のテーマは『今の自分に、優しい言葉をかけるとしたら？』想像以上に心ゆるんだ…　みんなもやってみて」ともつづりました。

夕焼けを背景にした親子ショットも！

1月31日には、きれいな夕焼けを背景にした親子ショットを公開していた浜田さん。遠くに富士山のシルエットが浮かび上がっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)