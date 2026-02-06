九州の広い範囲で雪

8日(日)は、今季一番の強い寒気が流れ込み、熊本県では山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。※6日午後7時時点

【写真を見る】降雪シミュレーション 2月7日（土）～8日（日）

九州北部地方の上空約1500mに氷点下12℃以下の強い寒気が流れ込む見込みで、8日は九州の広い範囲で雪が予想されています。

熊本県の雪のピークは8日の朝から昼前にかけてとなりそうです。

降雪予想「交通の影響注意」

熊本地方気象台によりますと、8日午後6時までの24時間降雪量は、多い所で山地で10センチ、平地で5センチの予想です。※山地は標高200mを超える地域

大雪注意報クラスの降雪となる見込みで、平地でも雪が積もる所がありそうです。

積雪や路面の凍結で交通機関に影響が出る恐れがあり注意が必要です。

熊本市 5℃予想「水道管凍結に注意」

また冬型の気圧配置が強まるため、8日は北風が強く吹き、厳しい寒さとなるでしょう。

熊本市では、最低気温が氷点下2℃、最高気温は5℃の予想で、9日(月)の朝はさらに冷え込みが厳しくなりそうです。

水道管の凍結などに注意してください。