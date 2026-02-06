“新古”スマホ「純正パーツ交換品」の人気拡大　半導体不足などで価格上昇の中…中古品バッテリーの“不安”を解消

半導体不足などで価格上昇が続くスマートフォン。

中古なのに新しい、“新古スマホ”が注目されています。

6日、「イット！」が取材したのはスマホなどを買い取り販売するゲオモバイル。

中古スマホがずらりと並ぶ店内では、購入を検討している人たちの姿がありました。

新品より安く購入できる中古スマホ。

そうした中、人気が拡大しているのが、2025年の12月に販売を開始した「リファービッシュ品」と呼ばれるスマホです。

リファービッシュとは磨き直す、一新するという意味の英単語。

新品に近い中古品、いわば“新古スマホ”です。

これまでの中古スマホとは何が違うのでしょうか。

ゲオモバイル川崎ゼロゲート店・森田光店長：

通常の中古スマホは当店で買い取りをしたあとに動作チェック・初期化・清掃などをしてそのまま販売しているが、当店ではなくメーカーに一度送ってバッテリー交換をすべてしている。中古の端末だとバッテリーが新品でないのがネックになって気にする人が多い。それを払拭できる。

中古スマホを選ぶ際に大きな壁の1つとなっているのが、バッテリー問題。

ゲオの調査では、中古スマホを購入したくない人の約6割がバッテリーの劣化を理由に挙げているといいます。

ゲオではサムスンと提携し、スマホを買い取ったあとメーカー側に送り、外装や動作をチェックし必要に応じて部品を交換。

バッテリーは全ての端末で新品の純正品に交換して、新古スマホとして販売しているんです。

そして気になる価格は、新品と比べて平均7割程度の価格で販売しているといいます。

ゲオモバイル川崎ゼロゲート店・森田光店長：

少しでもお得に買いたいけどバッテリーは妥協したくないお客さまにちょうどいい選択肢になっている。

たとえば、最新モデルの1つ前の機種は新品だと約22万円ですが、新古スマホだと15万円ほどで購入することができます。

そのため、新古スマホの売れ行きは通常の中古スマホの1.2倍ほどだといいます。

現在、ゲオでは新古スマホの販売を全国の7店舗で試験的に行っています。

新古スマホについてスマホジャーナリストの石川温さんは「メーカー純正品で安心した品質で買える。取り扱うメーカーが増えてくると、認知度も上がって販売数も伸びていくのでは。リファービッシュ市場は今後拡大する方向にあると思う」と話しました。

拡大する中古スマホ市場に現れた新形態、新古スマホ。

今後、さらに広がっていくかもしれません。