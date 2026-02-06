【Secret Lair: Roll for Initiative Superdrop】 発売日・価格未定 全7種 ※2月10日より楽天ブックスで予約販売を開始

ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、TCG「マジック：ザ・ギャザリング」のセット「Secret Lair: Roll for Initiative Superdrop」を2月10日より楽天ブックスで予約販売を開始する。全7種。商品の発売、価格は未定。

本コレクションは、「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」の魅力を存分に楽しめるもので、伝説的な英雄や恐るべきモンスター、ダンジョン攻略を支える呪文カードの数々を収録し、冒険の世界観をカードを通じて表現している。セットは以下の7種。

ウィザードやクレリックといった個性豊かなキャラクターたちが織りなす物語性にも注目してほしい。本コレクションには、冒険だけでなく、ロマンスを感じさせる要素も盛り込まれている。「フォーゴトン・レルム」を描いた美麗フルアート土地カードも登場。「バルダーズ・ゲート」や「キャンドルキープ」を舞台にしたカードも収録している。

