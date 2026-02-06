【2026Winter 福袋】 販売日時：2月8日10時～ ※無くなり次第販売終了 3月上旬より 順次発送予定 価格：11,000円

海外のホビーメーカー「Myethos」は、福袋「2026Winter 福袋」を2月8日10時から日本公式ECストアにて販売する。価格は11,000円。

本福袋は、「Myethos」が発売したフィギュアが2個か3個入っており、31,787円～74,888円相当額となっている。ラインナップには「濁心スカジ 昇進段階2 DX Ver.」「賭ケグルイ×× 早乙女芽亜里」「GIRLS FROM HELL VIOLA」「陰陽師 妖刀姬 櫻雨刀舞ver.」「大鳳 薔薇色の盛典Ver.」「エーギル 薔薇色の盛典Ver.」など、様々なフィギュアが用意されている。

なお制限として、1注文につき1個限りとなっているほか、数量限定販売のため、無くなり次第販売終了となる。また返品・交換は受け付けないほか、異なる商品と同梱は出来ないため、別商品を購入した場合は、商品ごとに送料が発生する。

「2026Winter 福袋」ラインナップ

「濁心スカジ 昇進段階2 DX Ver.」

「賭ケグルイ×× 早乙女芽亜里」

「GIRLS FROM HELL VIOLA」

「陰陽師 妖刀姬 櫻雨刀舞ver.」

「大鳳 薔薇色の盛典Ver.」

「エーギル 薔薇色の盛典Ver.」

「王者榮耀 妲己 青丘・九尾狐ver.」

「FairyTale-Another- 三月ウサギ」

「『A-SOUL』嘉然 甜心時間ver.」

「A-Z: [C] 」

「LEAGUE OF LEGENDS JINX」

「ヘラグ グランドセレモニアル Ver. 」

「國家寶藏 金甌永固杯」

「王者榮耀 白鶴梁神女 大喬」

「Gift+ 崩壊：スターレイル 停雲」

「アークナイツ スルト 劫火 Ver. 」

「鹿王本生図」

「エイヤフィヤトラ ドリームランド VER. 」

「A-Z:[B]-full dress-」

「FairyTale-Another- 眠れる森の美女」

「Hang On シリーズ ゴールデングロー」

「Hang On シリーズ ミヅキ」

「Gift+ 崩壊：スターレイル 青雀」

「Gift+ 王者榮耀 妲己 時の不思議な旅Ver.」

(C)Myethos Co.,Ltd. All Rights Reserved.