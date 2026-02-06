女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」の仲川瑠夏が６日までにインスタグラムを更新。ファンへの思いをつづった。

１日にグループ初の東京ドーム公演を開催し、仲川は「東京ドームありがとぴでございました ずっとわくわくしてた一生に１度の初めての東京ドーム、大好きな応援してくれるみんなに囲まれてとっても幸せで楽しかったです みんなは楽しかったかな？ 改めてみんなのＥＮＥＲＧＩＥに支えられているからここまで頑張れてこれたんだな感じました。素敵な時間をありがとう、こんなにもすんばらしい景色を見せてくれてありがとう！みんなのこと本当に大好きだよー！ メイクはつけまつけてばちばちでした あとみんなに高さがわかるやつおすそ分けするね笑」と感謝の言葉などをつづり、ライブ中のショットをアップした。

この投稿にファンからは「楽しかったよー」「高さのお裾分けありがとう！！！笑 見てて高すぎてこっちが怖かった」「東京ドームでるなぴ見れて号泣だった！！！！」「ビジュも良いし歌も上手いしで最高のライブだったありがとう」などの声が寄せられている。