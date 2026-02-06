オリックス・田嶋大樹投手（２９）が「ゴルフ投法」を披露した。体調不良で３日に予定されていたブルペン入りを回避し、６日に宮崎キャンプ初のブルペンで４１球。捕手を座らせて直球、チェンジアップ、カーブを確認し「（感触は）比較的よかった」と一定の手応えを示した。

１月は２年連続で、鴻江寿治氏主宰のキャンプに参加。他の選手らと話し合いを重ねる中で、「ゴルフクラブを握るような感じでボールを持って、そのまま投げたい」と左手首の使い方を見直した。右打者の懐をえぐる「必殺クロスファイア」で通算４９勝を積み上げた左腕だが、ゴルフでは右打ち。「（昨年までのように）左手首を丸く使うのではなく…。左手はゴルフのスイングで、右手は強く引くことを意識して投げる」と、他競技からのヒントをもとに「２６年版」のフォームを作り上げていく。

１７年のドラフト１位で入団し、プロ９年目の今季は８月に３０歳を迎える。昨季は１８試合で７勝７敗、防御率３・１３。「１年間、けがなく終わること。そこが一番、重要」と気合を入れた。（南部 俊太）