YouTubeをこよなく愛するクリエイター『ぜろチュー』、人を巻き込む配信者『てぃぁ』をご紹介します。

YouTubeをこよなく愛するクリエイター『ぜろチュー』

今週のピックアップ

『【ジージェネエターナル】クリアできない人マジで見て! エターナルロード エキスパート 攻略 宇宙世紀 Gジェネレーション エターナル Gジェネ 無課金』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

ぜろチューさん：「僕はGジェネ（SDガンダム ジージェネレーション エターナル）の配信者としてやっているつもりはないんですけど、たまたまGジェネの動画が当たって伸びたので、今はGジェネメインでやってます。今後は、興味を引くゲームとかゲーム以外の動画もやろうという気になったらやっていくつもりなので、Gジェネにとらわれず、いろんな動画を上げていくというスタンスで活動してます」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

ぜろチューさん：「活動を始めたきっかけは、もともとドラクエが好きで、『ドラゴンクエストタクト』というアプリがリリースされるという話を聞いたので、それをきっかけに『YouTubeをやってみようかな』と思ったことが始めたきっかけです」

――おすすめの動画は何ですか？

ぜろチューさん：「動画の概要欄に常に貼ってる『攻略動画の攻略動画』ですね。攻略動画は今まで何本も上げたんですけど、ガチャキャラを使わないように動画を作っても、結局育成の面がきつかったりして、みんなが真似できる動画ってなかなかないんですよ。

そうすると、自分自身で多少なり手持ちをアレンジしたり、立ち回りのアレンジが必要になってくるんですけど、最低限その敵の行動パターンとかを理解してないと、そういったアレンジも難しいですし、想定外のことが起こった時に立て直せなくなります。

おすすめの動画では、応用がきくような内容になっているので、今後の攻略に役に立つと思っています。最低限高難度要素を遊ぶにおいて知っておいた方が良いことをまとめた内容になっているのでおすすめです」

https://youtu.be/tjS0OoKdFOU?si=GpO1wvkQhRL2EPOo



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

ぜろチューさん：「動画でも言ってるんですが、嘘を言わないで、なるべく自分の思ったことをストレートに話すよう心がけていて、動画を一生懸命作ってる以上、人を不快にさせないようには心がけてるんですが、不快にさせることがあるかもしれないですけど、温かい目で見守っていただければと思います」

ゲームの攻略に関する動画を投稿し続ける、ぜろチューさんのチャンネルをこの機会にぜひご覧ください！

YouTubeチャンネル『ぜろチュー』

https://www.youtube.com/channel/UCphW_bq6ZiKrPHQzBzDtJog

Xのアカウント『ぜろチュー@YouTube』

https://x.com/zerochud

人を巻き込む配信者『てぃぁ』

今週のピックアップ

『彼女いた事無いのに経験豊富のフリをしてる男性を探せ！【童〇人狼】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

てぃぁさん：「『てぃぁ』です。普段はゲームをしたり雑談をしたりしながら、ずっと配信をしている人です。普段は、雑談など、配信メインで活動しています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

てぃぁさん：「YouTubeでの配信自体は4年くらい前からですけど、もっと前からスマホで『ミラティブ』とかでやっていました。それが小学6年生の頃からなので、大体7年くらい前になりますね。ちゃんと人に見られるようになってからは、まだ1年経ってないくらいだと思います」

――おすすめの動画は何ですか？

てぃぁさん：「おすすめは『彼女いた事無いのに経験豊富のフリをしてる男性を探せ！』というタイトルの動画になります。MCを僕のガチの友達に頼んだんですけど、人狼のルールを何も知らない状態でした。裏で一個ずつ指示していたんですけど、間違えて違う人を『今日死ぬ人は〇〇です』と呼んでしまうこともあり、事故りまくっていたのが大変でした。

こだわった部分としては、MCを自分自身でやらずに友達に頼んだことですね。自分も完全な傍観者として、視聴者さんと同じ目線で楽しんだほうがいいかなと思ったので、あえて僕はMCを避けました。

とにかく準備がすごく大変でした。一人で全員の予定を組むために聞いて回って、打ち合わせして、呼びかけたりして…。ライブだからこその初々しさというか、ちょっと粗さがあったほうがいいかなと思ったので、リハーサルはあえてやらずにいきました」

https://youtu.be/c3GQN-Hww4M?si=V8nsUwxpHEdRI9Am



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

てぃぁさん：「ちょっとでも興味があったら配信を見てくれると嬉しいです。基本的には毎日やっているので、ぜひ皆さん、配信に遊びに来てください！」

視聴者さんとの企画やホラーゲーム実況など幅広く活動する、てぃぁさんをこの機会にぜひご覧くださいませ！

YouTubeチャンネル『てぃぁ』

https://www.youtube.com/@%E3%81%A6%E3%81%83%E3%81%81

Xのアカウント『てぃぁ』

https://x.com/tiakunn

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島