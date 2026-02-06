歌手のクリスタル・ケイ（39）が6日に更新されたタレント・SHELLY（41）のYouTubeチャンネルにゲスト出演し、卵子を凍結したことを明かした。

SHELLYとは幼なじみの間柄で、恋バナなどぶっちゃけトークが展開。2年前に同チャンネルに出演した時には彼氏ができたことを報告していたが、現在は「シングル」だと報告した。SHELLYから「ちょっと好きだなとかいいなっていう人はまだないの?」と聞かれると「あったけどやっぱ違った」と答えた。

だがその後、卵子を「凍結したよ。15個」といきなりの告白。体調については「大丈夫。その後速攻ミーティング行った」と笑った。卵子凍結を決意したのは「自分の誕生日プレゼントだったの。本当は誕生日の日にするはずだったの。でもちょっとずれて2日後だった」とし、準備期間の10日間くらいは、ホルモンの注射などの影響で「結構むくんだ」と明かした。

また「何かのきっかけで飛び込まないとやらないだろうなと思ったから。40歳になる前にやっておこうと思って、やってよかったと思った。やった後は、もうなんか安心…保険じゃないけど」と言い、卵子凍結をしてもいつでも確実に妊娠ができるわけではない、ということをふまえながら「リアルな話、子供がいる友達とか、母親としての責任感とか。人生が変わるわけじゃん。そういうのを普通に見られるから。やっぱり、いまだに自分は欲しいのか欲しくないのか…どうなんだろうっていうのはある」と心境も吐露した。

SHELLYも「ずっと、いつかお母さんになるんだ、いつかお母さんになるんだって言われ続けて、お母さんになる年齢になった時に、あれ？お母さんになるのか？お母さんになりたいのか？みたいなのを、自分でちゃんと向き合うって超大事だと思う」と言い、「子供を産むってなんかすごい断片的に思いがちだけど、子供を産むイコールその先の人生は一生子供がいる人生だからね。だから、あんたも年齢的にさ、そろそろ…とかっていう話じゃ全然ないなって思う」と語り、クリスタル・ケイも、子供を持たずに「ハッピーな人もたくさんいるしね」とうなずいていた。