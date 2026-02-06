【リビーニョ（イタリア）＝小沢理貴】５日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ビッグエアの予選で、荻原大翔（ひろと）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７８・５０点をマークし、トップで通過した。

木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）は３位、長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は５位、木俣椋真（ヤマゼン）は１０位となり、出場した日本勢４人全員が上位１２人で争う７日の決勝に進んだ。

雪上競技の開始を告げる華々しい演出で幕開けした男子ビッグエア。初出場で予選を首位通過した荻原はあっけらかんと振り返った。「緊張しなかったですね。楽しくスノーボードをして好きな技を決めたいなという気持ち」。何よりも高回転技にこだわりを持つ２０歳が、あいさつ代わりのエアを見せつけた。

３回のうち上位２回の合計で競う予選。１回目で逆足が前のスタンスから背中を見せるように回る「スイッチバック１９８０（５回転半）」を軽々と決めた。９０・５０点の高得点をマークして観客のボルテージを上げると、２回目はしっかりと５回転技でまとめた。

昨年１月の賞金大会「Ｘゲームズ」で「２３４０（６回転半）」の世界初の成功者になった荻原だ。今大会の特設のジャンプ台はやや小さめで、高さや飛距離を出しにくいというが、「５回転半をした時に余った（余裕があった）ので、６回転は行けるんじゃないかと思う。決勝で決められたら優勝がかなり確実になる」と手応えはある。

昨年３月、予選を首位通過した世界選手権では決勝で１０位に沈んだ。「挑んでミスする時はある。今回は優勝できたらいい」と意に介さない。７日の決勝では、ミラノ・コルティナ五輪の日本勢メダル第１号を獲得するチャンスがあるかもしれない。「自分は『初』とか『第１号』が好きなので、そういうのは全部取りたい」。いたずらっぽい笑顔で誓った。（小沢理貴）

「人の多さ見て五輪」実感…木村

日本勢２番手の３位で予選を通過した木村は、最終３回目で集中力を見せた。１、２回目は「５回転を２本決めれば決勝に上がれるだろう」と踏んで臨んだが、着地が乱れて得点が伸びず。３回目はあえて半回転上げた５回転半に挑み、９１・５０点をマーク。両手を広げて歓声に応えた。右足首のけがで苦しんだ昨季から一転、今季は好調を維持して初代表をもぎ取った２１歳。「会場の人の多さを見て五輪（の舞台）に立ったんだと思った。決勝で使う技を予選でやれたのは次につながる」と気分良く決勝に向かう。