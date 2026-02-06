◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート団体（2026年2月6日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まった。8日（日本時間9日）まで3日間の合計ポイントで争う。

初日の6日は、アイスダンスのリズムダンス（RD）からスタート。日本は団体要員の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が登場し、冒頭のシークエンシャルツイズルから始まり、ステップ、ローテーショナルリフトなど演技をまとめ、会場から拍手を浴びた。68.64点は自己ベストには及ばなかったが、キスアンドクライでは坂本花織らが拍手で称えた。

一方、ライバルの米国はアイスダンスで世界選手権3連覇中のマディソン・チョック、エバン・ベーツ組が登場。圧巻の演技で91.06点をマークし、唯一の90点台を出した。

アイスダンスを終え、日本は8位発進。アイスダンス順位は1位・米国から、フランス、英国、カナダ、イタリア、ジョージア、韓国、日本、中国、ポーランドとなった。

10カ国で争う五輪の団体で日本は男女とペアが強いだけに、メダル獲得には2人の活躍が重要になる。

【フィギュアスケート団体】

団体は、男女シングル、ペア、アイスダンスの総力戦で勝敗を決める。予選はアイスダンスのリズムダンスと、ペア、女子シングル、男子シングルのショートプログラム（SP）を行う。それぞれの順位による得点を合算。1位は10点、2位は9点、3位は8点…10位は1点という形で得点が決まる。予選の得点により、上位5チームのみがフリーで争う決勝に進出。決勝は予選の得点が持ち越され、予選の得点と決勝の得点を合計した得点で最終順位を決定する。団体戦に出場する国は、米国、日本、イタリア、カナダ、ジョージア、フランス、英国、韓国、中国、ポーランドの10カ国。