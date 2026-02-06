◇明治安田J1百年構想リーグ第1節 町田―横浜M（2026年2月6日 日産スタジアム）

秋春制への移行に伴う特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が6日に開幕。記念すべき初ゴールは町田のエリキが記録した。

歓喜の瞬間は前半8分だ。高い位置でのボール奪取からパスを受けたエリキが反転。ドリブルでペナルティーエリア内に進入すると左足を振り抜いてネットを揺らした。相手GKの手をはじき飛ばす豪快な一撃は古巣からの先制点となった。

「J1百年構想リーグ」は地域リーグラウンド（R）とプレーオフラウンドがあり、地域リーグRは20チームにが東西チームずつの2組に分かれ、ホーム＆アウェーの2回戦総当たりで戦う。前後半の90分で同点なら、PK戦で決着する。

5月30日から始まるプレーオフRでは、各組の同順位同士がホーム＆アウェーで対戦し、最終順位を付ける。第1戦で同点なら引き分け、第2戦で2戦合計同点なら延長戦を実施し、それでも決まらなければPK戦となる。

優勝チームは26〜27年のACLE出場枠を獲得。J2降格はなく、各記録はJ1と別の公式戦として扱う。