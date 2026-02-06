◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体アイスダンス・リズムダンス（大会1日目/現地6日）

フィギュアスケート・団体がスタート。この種目では前回大会で優勝を果たしたアメリカを含む10か国が出場します。この種目は各チーム、男子シングル1人、女子シングル1人、ペア1組、アイスダンス1組で構成されており、合計得点で競います。

最初の演目として行われたのは、アイスダンス・リズムダンス。日本からはオリンピック初出場となる吉田唄菜選手・森田真沙也選手の“うたまさ”ペアが登場しました。

演技冒頭からアップテンポの音楽に、会場からも手拍子が起こります。うたまさペアも会場の雰囲気に乗って、イキイキと息の合った滑り。その後もなめらかで躍動感のあるステップを披露すると、客席から時折歓声が起こりました。

シーズンベストにはわずかに届かなかったものの「68.64」をマーク。全体8位につけました。

キスアンドクライでは、鍵山優真選手や坂本花織選手らに囲まれながら結果を待ったうたまさペア。結果を受けて頭を下げると、その後、この日誕生日を迎えた佐藤駿選手に「誕生日おめでとう！」と声をかけました。これには坂本選手らも「フォー！」と大盛り上がり。佐藤選手はペコペコと頭を下げながら、うたまさペアをたたえるような姿を見せました。

このあとの団体戦の演技は、三浦璃来選手・木原龍一選手のりくりゅうペアが登場する「ペア」と続きます。