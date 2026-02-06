NMB48の新エース芳賀礼さんの1st写真集「ぽんっ」（税込み3300円、双葉社）が2026年2⽉18日リリース。誌面カットが公開されました。初水着、初ランジェリーにも挑戦し、抜群のプロポーションを披露しています。



【写真】笑顔がまぶしい芳賀礼さん

「あざとさ」でファンを魅了するれいぽんこと芳賀さん。「この写真集で一番お届けしたかったのは彼女感」と自身が語るように、沖縄を舞台に海でマリンスポーツやスイカ割りを楽しんだり、ナイトプールや街ブラ＆食べ歩きではしゃいだり、あざとさを最大限に詰め込みました。彼女と一緒に旅をしているような臨場感が味わえる仕上がりです。



「1st写真集という大切な機会までとっておいた」という初水着、初ランジェリーシーンもたっぷり収録。加えて、泡風呂シーンやキュート＆セクシーなうさぎに変身するなど、本人の希望も詰め込んだ1冊です。かねてから期待されていた抜群のプロポーションを可愛く、エモく撮影した自信作で、本人も「自分じゃないみたい！って思えるほど素敵」と太鼓判を押しています。今しか撮れない19歳の瑞々しい瞬間は必見です。



芳賀さんは「初水着での初写真集ですが私なりに考えて撮影したいシーンの提案もさせていただきました。水着での撮影は、最初は少し緊張もしましたが、水着で撮影をすることで今までにない表情も出せたんじゃないかなと思います！最大限にあざとさと彼女感を詰め込んだので、私と一緒に沖縄旅行をしている気持ちになれると思います！自分でもびっくりするほど自然体な姿をぜひ楽しんでください」とコメントしています。



【芳賀礼さんプロフィル】

はが・れい 2006年3月29日生まれ、兵庫県出身。NMB48メンバーの9期生。2022年末にお披露目され、現在はグループのエースとして引っ張る中心人物。愛称はれいぽん。満点の笑顔と明るさ、そして「あざとさ」でファンを魅了