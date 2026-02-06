記録的な大雪の中、鹿角市の果樹園では特産のリンゴの枝の選定作業が例年より3週間ほど遅れて始まっています。5日までの気温上昇で雪どけが進む中、モモの枝が折れる被害も明らかになっています。



一面が雪に覆われた鹿角市十和田大湯の果樹園です。



6日の積雪は約1メートル20センチ。リンゴやモモの木は半分ほどの高さまで、雪に埋まっています。



この雪に悩まされているのが農家の佐藤一さんです。





例年、1月中旬からリンゴの枝のせん定作業を始めますが今年は深い雪で木に近づくことができず、4日、3週間ほど遅れてようやく作業を始めました。佐藤一さん「あんまり極端に遅れると木そのものもダメージ与えるのでできれば早い時期に例年のように終えられれば」品質の向上に欠かすことができないせん定作業。作業の遅れは収量にも影響します。しかし、木に積もった雪を落とす作業もあるため、一向にはかどりません。佐藤一さん「体力の消耗も激しいし大変です。せん定がますます遅れる感じだすな」気温の上昇などでこの4日間で50センチほど積雪が減った鹿角市。露わになったのは折れた枝です。特産の“かづの北限の桃”の木5本で枝折れが確認されました。いずれも樹齢25年ほどのもろくなっていた木です。この時期に枝が折れることは珍しいといいます。例年、枝が折れやすいのは3月。とけた雪とともに枝が下へと引っ張られるためです。積雪が多いことしはさらに被害が増えるのではないかと不安を募らせています。佐藤一さん「この先あんまり積雪が多くならないのを祈るだけです。3月の雪解けがちょっと心配だなという気がします」8日にかけ、再び大雪となるおそれがある県内。地道な作業が続きます。