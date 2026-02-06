競技ベースの最安グレード

トヨタがWRC（世界ラリー選手権）への復活参戦を発表したのは2016年のことです。同社の代表取締役社長の豊田章男氏は、WRC参戦に向けて強い思いを抱いていました。

「GRヤリス」は、WRCで勝つためにトヨタの技術を結集して開発されたクルマです。その結果、WRC参戦2戦目から圧倒的な戦績を残し、国内でも大きな注目を集めるようになりました。

GRヤリスは、「世界中のあらゆる道を思い通りに操れ、誰もが安心して意のままに運転できるクルマ」というコンセプトのもとに開発されました。

そのモデル展開は大きく分けて3種類あり、ベースモデルの「RZ」、走りを気軽に楽しめる「RS」、そして競技ベース用の「RC」が用意されています。

なかでも最安グレードである「RC［6MT（4WD）］」は、RZをベースに走行に必要な装備以外を極力省いた仕様となっています。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1805mm×全高1455mm、ホイールベースは2560mmで、カラーバリエーションはスーパーホワイトIIのみです。

GRヤリスのエクステリアは、コンパクトカーのヤリスと比べて、モータースポーツ向けに大きく変更されているのが特徴です。

ブラックのサイドグリルを採用し、フロントグリルはより存在感のある仕上がりとなりました。

また、リアロアバンパーは、アッパーがブラック、ロアが耐熱ブラック塗装となり、形状自体も異なっています。

インテリアも、ベーシックなヤリスとは仕様が大きく異なります。黒を基調とし、インパネセンタークラスター、シフトベゼル、レジスターベゼルには、つや消しブラック塗装が施されています。

さらに、スポーツシート（ファブリック）や、本革3本スポークステアリングホイールを採用しています。

パワートレインには、あらゆるシーンでリニアなレスポンスを実現する1.6リッター直列3気筒インタークーラーターボエンジン「G16E-GTS」を搭載し、最大出力は304PS、最大トルクは400Nmを発揮。

また、特徴的なトランスミッションとして、6速iMT（インテリジェントマニュアルトランスミッション）が採用されています。

iMTスイッチをオンにした状態で、クラッチ操作やシフト操作といった変速動作を検知すると、変速後のエンジン回転数を自動的に合わせる制御が行われ、スムーズな変速をアシストします。

さらに、過酷なモータースポーツのノウハウを惜しみなく投入した、トヨタ独自のスポーツ4WDシステム「GR-FOUR」にも注目です。

4輪の駆動力を自在に制御し、優れた旋回加速性能と4WDならではの高い安定性を実現しています。燃料消費率は、WLTCモードで12.4km／Lです。

GRヤリスの最安モデルであるRC［6MT（4WD）］のメーカー希望小売価格（消費税込み、以下同）は、356万円です。

最上位グレードである「RZ “High performance” ＋ Aero performance package［GR-DAT（8AT・4WD）］」の価格は582万5000円で、RCとは約226万円の差があります。

他のグレードと比べると内外装の装備は控えめですが、モータースポーツ参戦を前提として開発されており、カスタマイズ性に富んだクルマといえるでしょう。