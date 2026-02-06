中国地方はどうなる？

気象庁によりますと、中国地方では、８日は積雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要だということです。

【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島 2月6日（金）～11日（水）雪雨シミュレーション【気象庁 6日現在】

［気象概況］

８日は、中国地方の上空約５０００メートルに氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。



［雪の予想］

中国地方では、８日は短時間に降雪が強まり、平地も含めた広い範囲で警報級の大雪となる見込みです。

四国地方はどうなる？

また、四国地方でも８日から９日頃にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。気象庁は、積雪や路面の凍結による交通障害に注意を呼びかけています。

［気象概況］

四国地方の上空約１５００メートルには氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込み、８日から９日頃にかけて冬型の気圧配置が強まる見込みです。



［雪の予想］

四国地方では、８日から９日頃にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。

※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。



▶6日（金）～１1日（水）中国・四国地方の雪雨シミュレーション画像

６日（金）

【中国地方】

広島県は寒気や湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。



岡山県は寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では午後は雪や雨の降る所がある見込みです。



山口県は高気圧に覆われておおむね晴れとなりますが、気圧の谷や寒気の影響により次第に曇りとなり、雪や雨が降る所があるでしょう。



鳥取県は寒気や湿った空気の影響で曇り、夕方から雨や雪が降る見込みです。



島根県は寒気や湿った空気の影響で曇り、夜は東部や隠岐を中心に雨や雪が降る見込みです。



四国地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇りとなる見込みです。

７日（土）

気象庁は、中国地方は

７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

山陽 山地 ７０センチ

山陽 平地 ３０センチ

山陰 山地 ７０センチ

山陰 平地 ４０センチ



また、四国地方は、

７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 ５センチ

山地 ２０センチ

と予想しています。

８日（日）

気象庁は、中国地方は、

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

山陽 山地 １５センチ

山陽 平地 ５センチ

山陰 山地 ２０センチ

山陰 平地 １０センチ



四国地方は、

８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

平地 ５センチ

山地 １５センチ

と予想しています。

９日（月）

１０日（火）

１１日（水）

※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。