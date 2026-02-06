【義母！2週間預かって】同居解消レベル！一時的なリラックスって意味ある？＜第6話＞#4コマ母道場
義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？
第6話 同居、破綻してない？
【編集部コメント】
頑なに拒んでいたイツキさんでしたが、ふと義姉の状況を想像してみました。たしかに、「2ヶ月に一度、2週間、顔すら見たくない」というのは同居解消レベルですよね……。義兄がそれで解決したと思っているのも問題ですが、下手に突っ込めば自分に降りかかってくる話。イツキさんは同情しながらも、断固拒否の姿勢です。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
