¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®2Ç¯ÌÜ¤Î19ºÐ±¦ÏÓ¤¬¼ê±þ¤¨¡¡1·î¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËàÄï»ÒÆþ¤êá¤·ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Ö
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê6Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®2Ç¯ÌÜ¤ÎÄÅ²Å»³·û»ÖÏºÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬¡¢º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£8³ä¤ÎÎÏ¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÊÑ²½µå¤ò53µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡ÖÂÎ¤òÈ¿¤é¤Ê¤¤¡£½Å¿´¤ò¤Ä¤ÞÀè¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£1·î¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¹ã¹¾¼÷¼£»á¤Ë»Õ»ö¤·ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤À±¦ÏÓ¤Ï¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¹â¹»2Ç¯»þ¤Î11·î¤Ë¤Ï±¦Éª¤ÎÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎºÇÂ®148¥¥í±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯5·î¤Ë±¦Éª¤Î±ê¾É¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÄ´À°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤ò¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃø½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¹ã¹¾»á¤ËÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨Ìç¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¡£
¡¡1·î¤Ë2Æü´Ö¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤ÇÆ±¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¼çºË¤¹¤ë¹ç½É¤Ë»²²Ã¡£¸Ä¡¹¤ÎÂÎ³Ê¤Ê¤É¤Ë¤¢¤Ã¤¿Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö°ÊÁ°¤Ï½ÐÎÏ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤À¤±¤É¡¢½ÐÎÏ¤ò½Ð¤µ¤º¤Ëµå¤òÅê¤²¤é¤ì¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¶µ¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢ÃÞ¸å¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤â¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢2·³¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡£1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¸Î¾ã¤Ç²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤Þ¤º¤Ï2·³¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë