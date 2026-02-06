¡ÖÃ¯¤«»ä¤ÎÉ×¤Ë¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×à¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°ÅÚ²¼¿²áÞÕ¿È¼Õºá¡ª¥Ð¥ì¡¼À¾ÅÄÍ»Ö¤ËÇï¼ê³åºÓ¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î¼Õºá¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ëº£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥â¥ê¡¼¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶ÁÂç
¡¡ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î»î¹ç¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Ö(Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó)¤Î¹ÔÆ°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SV¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE¡×¤Ç¤Î1¥³¥Þ¡£
¡¡À¾ÅÄ¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡£¥µ¡¼¥Ö¤·¤ÆÁê¼êÂ¦¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¤¢¤ëÅª¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤½¤Î»þ¤ËÂÇ¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ö¤¬¥³¡¼¥È³°¤Ë¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£
¡¡À¾ÅÄ¤ÏÄ¾·â¤·¤¿½Ö´Ö¡¢°ìÌÜ»¶¤ËÁö¤ê½Ð¤·Á´¿È¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¬¤ò¾²¤Ë»¤¤ê¤Ä¤±à¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°ÅÚ²¼¿²á¤Ç¼Õºá¡£À¾ÅÄ¤Î°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤Ë²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£¼Â¶·ÀÊ¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤Ã¤È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¼¡ª¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°ÅÚ²¼ºÂ½Ð¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤òÀ¾ÅÄ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È100ËüÄ¶¤¨¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ëº£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥â¥ê¡¼¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¼Õºá!¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¤·¤Ä¤±¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«»ä¤ÎÉ×¤Ë¶µ¤¨¤Æ!¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î¼Õºá¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¥¹¥°¡ª¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ!¤´Î¾¿Æ¤Ë·ÉÉþ¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£