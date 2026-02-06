ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの開幕に合わせ、群馬県庁で群馬県ゆかりの出場選手を応援するスライド映像の上映が始まりました。

ミラノ・コルティナオリンピックは日本時間の７日未明に開会式が行われ、冬の祭典が幕を開けます。大会には、スピードスケート競技に群馬県ゆかりの３選手が出場、県庁では６日から３選手を応援するスライド映像の上映が始まりました。

高崎健康福祉大学の職員・新濱立也選手は北京大会に続く出場で、自身が日本記録を持つ５００メートルでメダルを狙います。高崎健康福祉大学卒業の佐藤綾乃選手は３大会連続の出場。２０１８年の平昌大会で金メダルを獲得した女子団体パシュートなど３種目に出場予定です。同じく高崎健康福祉大学卒業の山田和哉選手は初出場。男子１０００メートルと、団体パシュートにも出場します。

スライド映像は県のスポーツ推進課の職員が作成したもので、応援メッセージとともに３選手が映し出されます。スポーツ推進課では「ミラノでも最高の笑顔を見られるよう県民とともに声援を届けたい」と話しています。スライド映像は今月２７日まで上映されます。