【福岡の週末おすすめイベント】イチゴや野菜マルシェ、九州の縁起菓子、バレンタインお猪口展
福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）
福マルシェ 採れたて冬野菜を楽しもう！ イチゴや人気スイーツも
「あまおう」（福岡）や「ゆうべに」（熊本）のほか、いちごジャムやいちごよもぎ餅などの加工品、野菜などを販売する。野菜がたっぷり入ったキンパが初出店。
日時:2月8日(日)午前9時半〜午後2時
場所:鳥飼八幡宮（福岡市中央区）
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58344/
博多阪急バレンタインフェスタ
「毎日がミュージカル」をテーマに119ブランドが出店。チョコレートだけでなくソフトクリームやフィナンシェなどさまざまなスイーツを販売する。
日時:8階催場は2月14日(土)まで、地階「うまちか！」は16日(月)まで。午前10時〜午後8時
場所:博多阪急8階催場、地階「うまちか！」
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58201/
九州の縁起菓子 開運 good luck market
福岡（福岡市中央区赤坂）佐賀（神埼市）長崎（東彼杵町）のローカルショップが、たぬきケーキや脱力系人形をモチーフにしたサブレなどの「縁起菓子」を販売する。
日時:2月14日(土)まで、午前10時〜午後8時
場所:大丸福岡天神店 本館地下2階 七隈玄関前イベントスペース
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58431/
上野焼バレンタインお猪口展
チョコレートの「チョコ」と「お猪口（ちょこ）」をかけた企画。飲み口がハート形になっているものや、今年の干支（えと）をあしらったお猪口約400点などが並ぶ。
日時:2月9日(月)まで、午前10時〜午後7時
場所:アクロス福岡 匠（たくみ）ギャラリー
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58290/
旧伊藤伝右衛門邸ライトアップ「光の中の歴史」
「第26回いいづか雛（ひいな）のまつり」の開催に合わせ、期間中の土日祝日のみ夜間のライトアップを行う。邸内の座敷雛も観賞できる。
日時:2月7日(土)〜3月22日(日)までの土日祝日、午後5時半〜同9時
場所:旧伊藤伝右衛門邸（飯塚市幸袋）
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58402/
このほかにも、福岡のイベント情報が盛りだくさん！
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/