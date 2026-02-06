福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

福マルシェ 採れたて冬野菜を楽しもう！ イチゴや人気スイーツも

「あまおう」（福岡）や「ゆうべに」（熊本）のほか、いちごジャムやいちごよもぎ餅などの加工品、野菜などを販売する。野菜がたっぷり入ったキンパが初出店。

日時:2月8日(日)午前9時半〜午後2時

場所:鳥飼八幡宮（福岡市中央区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58344/

博多阪急バレンタインフェスタ

「毎日がミュージカル」をテーマに119ブランドが出店。チョコレートだけでなくソフトクリームやフィナンシェなどさまざまなスイーツを販売する。

日時:8階催場は2月14日(土)まで、地階「うまちか！」は16日(月)まで。午前10時〜午後8時

場所:博多阪急8階催場、地階「うまちか！」

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58201/

九州の縁起菓子 開運 good luck market

福岡（福岡市中央区赤坂）佐賀（神埼市）長崎（東彼杵町）のローカルショップが、たぬきケーキや脱力系人形をモチーフにしたサブレなどの「縁起菓子」を販売する。

日時:2月14日(土)まで、午前10時〜午後8時

場所:大丸福岡天神店 本館地下2階 七隈玄関前イベントスペース

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58431/

上野焼バレンタインお猪口展

チョコレートの「チョコ」と「お猪口（ちょこ）」をかけた企画。飲み口がハート形になっているものや、今年の干支（えと）をあしらったお猪口約400点などが並ぶ。

日時:2月9日(月)まで、午前10時〜午後7時

場所:アクロス福岡 匠（たくみ）ギャラリー

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58290/

旧伊藤伝右衛門邸ライトアップ「光の中の歴史」

「第26回いいづか雛（ひいな）のまつり」の開催に合わせ、期間中の土日祝日のみ夜間のライトアップを行う。邸内の座敷雛も観賞できる。

日時:2月7日(土)〜3月22日(日)までの土日祝日、午後5時半〜同9時

場所:旧伊藤伝右衛門邸（飯塚市幸袋）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58402/

