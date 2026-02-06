『とり鉄』が「ニワトリの日」記念キャンペーンを2/8から開催！ 3日間限定でとりもも串、特性つくね串など人気の串焼き9種が99円に

写真拡大 (全2枚)

　年に一度の「ニワトリの日」！ 『とり鉄』自慢の串焼き9種が驚きの99円に

　焼き鳥ダイニング『とり鉄』にて、2月8日の「ニワトリの日」を記念した特別キャンペーンを2月8日〜2月10日の3日間限定で実施します。
　メインとなるのは、とりもも串や特性つくね串、皮串、ぼんじり串などの「とりてつ人気の串焼き9種」の特別価格販売です。
　これらの串焼きが、通常価格を大幅に下回る1本99円（税込109円）になるという、ファンならずとも見逃せない内容となっています。

　さらに、期間中は店舗にて「とり鉄お食事券」が抽選で当たるアンケートキャンペーンも同時開催。
　美味しい串焼きとお酒を楽しみながら、次回の来店がお得になるチャンスも網羅した、ボリューム満点の3日間です。

（以下、プレスリリースより）

　【とり鉄】2/8(日）〜2/10（木）　とり鉄にて年に一度の『ニワトリの日』キャンペーンを開催します！

　KOZOホールディングス株式会社の子会社であるアスラポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川上英二）は、とり鉄業態の特別企画を2026年2月8日（日）より実施いたします。

　『とり鉄』のご紹介
　串焼きをメインにさまざまな鳥創作料理を提案する焼き鳥ダイニングです。
　このたび、とり鉄では年に一度の2月8日『ニワトリの日』にちなんだ、特別企画を期間限定で実施いたします。
　人気の串焼き9種類が、この３日間だけ99円（税抜）の特別価格！
　とり鉄の人気の串焼きがお得にお楽しみ頂けるこの期間に、ぜひお近くのとり鉄にお越しください♪

　◆販売開始日　2026年2月8日（日）〜2月10日(木） 
※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。

〇とりてつ人気の串焼き9種

　3日間の期間限定で99円！（税込109円）
　また『ニワトリの日』特別企画に合わせたアンケートキャンペーンも実施いたします。
　アンケートにお答えいただいたお客様の中から抽選で、「とり鉄お食事券」をプレゼント！
　他にも様々な料理に合うお酒、飲み物をご用意してお待ちしております。
　この機会にぜひ、とり鉄にお越しください！