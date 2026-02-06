●県内の雪はあす7日(土)の夜遅くから、あさって8日(日)にかけて

●山間部ほどしっかりと雪が積もり、市街地でも雪化粧や路面凍結のおそれも

●あさって8日(日)は日中も凍えるような寒さ。入念な防寒対策を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

暦の上では春に入り、ここ数日は過ごしやすい日々となりましたが、あす7日(土)から空気がガラッと変わります。



すでに全国的には空気が変わりつつあり、北日本ではこの時間にかけて、寒気の吹き出しに伴うすじ状の雲が確認できます。





これからこの寒気が西日本にまで南下する見込みで、あす7日(土)は日本列島の日本海側を中心に、続々と活発な雪雲が流れ込む予想です。

寒気がピークを迎えるあさって8日(日)には、一段と雪の勢いも強まり、関東や近畿など主要都市でも雪がまとまるおそれがあります。この雪によって、新幹線のダイヤの乱れにも影響が出る可能性があります。





県内に関しても、あす7日(土)の夜遅くから山間部を中心に雪雲が流れ込む予想です。

あさって8日(日)夕方までに降る24時間の雪の量は多いところで



山地で30センチ、平地で10センチとみていて

山間部では外に出ると、足首が埋まるくらいしっかりと積もる見込み。

山口市の中心部や沿岸部でもうっすら雪化粧となる予想です。





さらに市街地まで路面凍結のエリアが広がるおそれがあり、山陽自動車道や国道2号など主要な道路の状況にも十分注意。特にあさって8日(日)の車の運転は慎重に行っていただければと思います。



またあす7日(土)からは寒気とともに、一段と空気も冷たくなります。

暖かい食べ物を食べたり、しっかり湯船に浸かったりしながら、内側から身体を暖めていきましょう。





あす7日(土)は朝から北風とともに北部を中心に雨雲が流れ込み、山間部では雪が交じるタイミングもあるでしょう。昼頃から一時小康状態となりますが、夜遅くから再び山間部を中心に雪が降りだすと見込んでいます。



日中の最高気温は一桁のところも多く、北風の影響で一段と空気は冷たくなりそうです。





あさって8日(日)は午前中、山間部を中心に雪が降ったり止んだりですが、昼過ぎになると市街地まで雪雲のエリアが拡大する予想です。

山間部ほどしっかりと雪が積もり、市街地でも雪化粧や路面凍結のおそれがあります。

車の運転や交通機関の乱れには十分ご注意下さい。



最高気温は各地3度前後にとどまり、特に徳佐は一日氷点下の真冬日となりそうです。





週明け9日(月)から天気は回復へ向かいますが、まだ寒気が居座る影響で朝は厳しい冷え込みに。日中も一桁の寒さとなりそうです。

10日(火)からは再び気温上昇。日に日に寒さは和らぎますが、天気は周期的に変化する見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）