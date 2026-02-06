『DANNY GOTEN』が長崎に！EXILEのTETSUYAさんプロデュースの店とのコラボ店舗《長崎》
人気アーティストEXILEのメンバーがプロデュースするショップの
コラボ店舗が長崎市にオープンです。
長崎スタジアムシティのスタジアム3階に6日にオープンした『DANNY GOTEN』。
EXILEのTETSUYAさんがプロデュースする「AMAZING COFFEE」が、米粉を使ったチュロス発祥の店「DANNY CHURROS」とコラボした店舗で、九州には初上陸です。
オープンを記念して長崎出身で、THE RAMPAGEの浦川 翔平さんも駆けつけました。
店では、米粉を使ったピザや焼きそばをはじめ、フードメニューも充実。
2人が味わうのは、米粉のチュロスと県産ミカンを使ったみかんハニーラテです。
（THE RAMPAGE 浦川 翔平さん）
「サクサク」
（EXILE TETSUYAさん）
「長崎感じる」
オープン早々、店を訪れる客も…。
（利用客）
「コーヒーおいしいし、LDHの人たちがたくさん集まってくれると思うので、通おうと思う」
（利用客）
「米粉は時代に沿ったトレンディーな食事で、健康も気にしているからすごくありがたい。うれしい」
（EXILE TETSUYAさん）
「ここに集まる皆さんが、おいしいチュロスとコーヒーでスポーツの観戦だったり、
このまちの良さだったりを感じていいただけるような、そんな楽しみ方してもらえたらうれしい」
チュロスは事前予約をすれば、希望の文字や形で注文することができるということです。