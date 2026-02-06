人気アーティストEXILEのメンバーがプロデュースするショップの

コラボ店舗が長崎市にオープンです。

長崎スタジアムシティのスタジアム3階に6日にオープンした『DANNY GOTEN』。

EXILEのTETSUYAさんがプロデュースする「AMAZING COFFEE」が、米粉を使ったチュロス発祥の店「DANNY CHURROS」とコラボした店舗で、九州には初上陸です。

オープンを記念して長崎出身で、THE RAMPAGEの浦川 翔平さんも駆けつけました。

店では、米粉を使ったピザや焼きそばをはじめ、フードメニューも充実。

2人が味わうのは、米粉のチュロスと県産ミカンを使ったみかんハニーラテです。

（THE RAMPAGE 浦川 翔平さん）

「サクサク」

（EXILE TETSUYAさん）

「長崎感じる」

オープン早々、店を訪れる客も…。

（利用客）

「コーヒーおいしいし、LDHの人たちがたくさん集まってくれると思うので、通おうと思う」

（利用客）

「米粉は時代に沿ったトレンディーな食事で、健康も気にしているからすごくありがたい。うれしい」

（EXILE TETSUYAさん）

「ここに集まる皆さんが、おいしいチュロスとコーヒーでスポーツの観戦だったり、

このまちの良さだったりを感じていいただけるような、そんな楽しみ方してもらえたらうれしい」

チュロスは事前予約をすれば、希望の文字や形で注文することができるということです。