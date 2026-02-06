【独自】空き巣被害者が語った不安「子どものために貯めていたお金もなくなり…」　“白昼堂々”２０分間の犯行…現金約２０００万円など盗まれる　大阪・阿倍野区

空き巣で、現金約２０００万円などが盗まれた事件。被害者がＭＢＳの取材に語ったのは今もぬぐえない不安です。



防犯カメラに映った、玄関の扉に手をかける男。このときすでに別の男がほかの場所から侵入していて、内側から鍵を開けます。



その後、２人組の男はバッグなどを両手に抱えて何度も運び出していきます。白昼堂々、約２０分の間の犯行でした。



２月６日に送検された東大阪市の職業不詳・中田誠容疑者（４９）は去年１１月、大阪市阿倍野区美章園の住宅に侵入し、現金約２０００万円が入ったアタッシェケースやブランドバッグなど３９点を盗んだ疑いがもたれています。



被害にあった住人は、いまも不安を抱えながら暮らしているといいます。



（被害にあった住人）「子どもたちも不安そうで。大事にしていたものだったり、子どものために貯めていたお金とかもなくなって、すごい悔しいし、怒りもありました」



警察は、実行役のほかにも情報提供役や指示役なども絡んだ匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウの犯行とみて捜査しています。