第1子妊娠中の筧美和子、“ふっくらおなか”を披露「赤ちゃんが産まれるの楽しみ」「お身体お大事に」
第1子妊娠中の俳優・タレントの筧美和子（31）が6日、自身のインスタグラムを更新。“ふっくらおなか”を披露した。
【写真】「赤ちゃんが産まれるの楽しみ」“ふっくらお腹”を披露した筧美和子
筧は1日、書面を通じて「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」と妊娠を報告していた。
この日は「See you soon」とつづり、体のラインに沿ったタイトなワンピース姿の自撮りショットを公開。ふっくらとしたおなかにそっと手を添える姿が印象的な1枚となっている。
この投稿にファンからは、「お身体お大事に」「安産祈願！」「赤ちゃんが産まれるの楽しみです」など、温かい声が寄せられている。
【写真】「赤ちゃんが産まれるの楽しみ」“ふっくらお腹”を披露した筧美和子
筧は1日、書面を通じて「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」と妊娠を報告していた。
この日は「See you soon」とつづり、体のラインに沿ったタイトなワンピース姿の自撮りショットを公開。ふっくらとしたおなかにそっと手を添える姿が印象的な1枚となっている。
この投稿にファンからは、「お身体お大事に」「安産祈願！」「赤ちゃんが産まれるの楽しみです」など、温かい声が寄せられている。