6日は、熊本市で、最高気温が3月中旬並みとなるなど暖かな1日となりました。しかし8日は、今シーズン一番の強い寒気が流れ込み、平地・山地ともに注意報級の大雪となるおそれがあります。



■平井友莉アナ

「午後2時すぎの熊本市内、寒さが緩んで、2月とは思えない体感です。ただ週末は、手袋やマフラーが欠かせない寒さになりそうです」



最高気温16.0℃と3月中旬並みの暖かさとなった6日の熊本市内。「わりと暖かいですね」、「ダウンの下何着ようかめっちゃ迷います」、「ここをちょっと歩いたら暑くなって（上着を）脱ごうかと思っていた」、「動きやすさ重視で普段生活しているので半ズボンです」などの声が聞かれました。





8日の衆議院選挙投票日を前に期日前投票を済ませる人は「あした、あさって天気悪いと言っているじゃないですか、私腰が悪いけんね」と話していました。



熊本地方気象台によりますと、熊本県内は、今シーズン一番の強い寒気が流れ込む影響で、8日の明け方から昼過ぎにかけて平地・山地ともに大雪となる見込みです。

7日午後6時から8日午後6時までの24時間に予想される降る雪の量は、多いところで、山地10センチ、平地5センチとなっています。雪のピークは8日午前中とみられています。



気象台は8日から9日にかけて、積雪や路面の凍結による交通への影響、電線・樹木への着雪、水道管の凍結などに注意を呼びかけています。